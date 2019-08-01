«Ювентус» приобрел защитника «Сампдории»

Защитник "Сампдории" Эрасмо Муле готов перейти в туринский "Ювентус". Об этом сообщает официальный сайт "Сампдории".

Молодой футболист будет играть за молодежную команду бьянконери.

В предыдущем сезоне Муле защищал цвета "Трапани". В январе игрок перешел в "Сампдорию", но все-таки остался в команде на правах аренды и помог ей заработать повышение в классе. Муле принял участие в 23 матчах Серии C, в которых записал на свой счет один гол. Также на его счету две встречи в Кубке Италии. До этого Эрасмо выступал за молодежные команды "Палермо" и "Пармы".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии. В Лиге чемпионов туринская команда сумела добраться до четвертьфинала, где проиграла "Аяксу".