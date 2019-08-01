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«Ювентус» приобрел защитника «Сампдории» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: STEFANO RELLANDINI/REUTERS
Защитник "Сампдории" Эрасмо Муле готов перейти в туринский "Ювентус". Об этом сообщает официальный сайт "Сампдории".
Молодой футболист будет играть за молодежную команду бьянконери.
В предыдущем сезоне Муле защищал цвета "Трапани". В январе игрок перешел в "Сампдорию", но все-таки остался в команде на правах аренды и помог ей заработать повышение в классе. Муле принял участие в 23 матчах Серии C, в которых записал на свой счет один гол. Также на его счету две встречи в Кубке Италии. До этого Эрасмо выступал за молодежные команды "Палермо" и "Пармы".
Ранее сообщалось, что "Ювентус" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии. В Лиге чемпионов туринская команда сумела добраться до четвертьфинала, где проиграла "Аяксу".
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