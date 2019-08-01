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СМИ: Суарес игнорирует Гризманна на тренировках 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Форвард «Барселоны» Луис Суарес не слишком тепло принял новичка клуба, француза Антуана Гризманна.
Как сообщает Cuatro, нападающий «Барселоны» Луис Суарес на тренировке команды откровенно игнорировал новичка клуба, Антуана Гризманна. Уругваец не смотрел в сторону француза и никак не реагировал на его комментарии.
Неприязнь между футболистами может быть связана с инцидентом, который случился на чемпионате мира-2018. Перед четвертьфинальной встречей Франция-Уругвай Гризманн заявил, что чувствует себя наполовину уругвайцем, что задело Суареса.
Ранее в «Барселоне» заявили, что Малком не тренируется с командой из-за возможного трансфера.
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Футбол , Антуан Гризманн , Луис Суарес
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