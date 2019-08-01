СМИ: Суарес игнорирует Гризманна на тренировках

Как сообщает Cuatro, нападающий «Барселоны» Луис Суарес на тренировке команды откровенно игнорировал новичка клуба, Антуана Гризманна. Уругваец не смотрел в сторону француза и никак не реагировал на его комментарии.

Неприязнь между футболистами может быть связана с инцидентом, который случился на чемпионате мира-2018. Перед четвертьфинальной встречей Франция-Уругвай Гризманн заявил, что чувствует себя наполовину уругвайцем, что задело Суареса.

Ранее в «Барселоне» заявили, что Малком не тренируется с командой из-за возможного трансфера.