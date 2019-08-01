Миллионы евро: Как «Спартак» переманил чемпиона мира

Московский «Спартак» выиграл у «Локомотива» в борьбе за немецкого полузащитника Андре Шюррле, предложив футболисту на один миллион евро больше. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным издания, в «Локомотиве» 28-летнему футболисту предлагали два миллиона евро в год, а в «Спартаке» он будет получать три миллиона, не считая подписного бонуса.

31 июля «Спартак» объявил об аренде полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Андре Шюррле. Немец проведет в московском клубе сезон-2019/20. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года.

Футболист уже прошел медицинское обследование в «Спартаке» и выбрал себе 20-й номер.

Шюррле перешел в «Боруссию» из «Вольфсбурга» в 2016 году за 30 миллионов евро. Сезон-2018/19 Шюррле провел в аренде в «Фулхэме», за который забил шесть мячей в 24 матчах.

В 2014 году хавбек в составе национальной команды Германии выиграл чемпионат мира.