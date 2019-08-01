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Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Немецкий хавбек Андре Шюррле будет зарабатывать в московском «Спартаке» три миллиона евро в год. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Красно-белые перебили предложение другого столичного клуба — «Локомотива». Железнодорожники были готовы платить 28-летнему немцу два миллиона евро в год.
«Спартак» объявил о переходе Шюррле 31 июля. Футболист присоединился к москвичам на правах аренды до конца сезона-2019/20. Красно-белые смогут выкупить трансфер игрока у дортмундской «Боруссии».
В июне немецкий Bild сообщил об интересе российских клубов к Шюррле. Позже «Чемпионат.com» назвал претендентами на игрока «Локомотив» и «Спартак».
Шюррле известен по выступлениям за немецкие «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». С 2013 по 2015 год футболист защищал цвета «Челси». Сезон-2018/2019 он провел в «Фулхэме» на правах аренды.
В составе сборной Германии Шюррле стал чемпионом мира в 2014 году. В активе полузащитника 22 гола в 57 матчах за национальную команду.
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Футбол , Спартак , Локомотив , Чемпионат.com , Bild
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