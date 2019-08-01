Названы самые убыточные футбольные клубы России

Московские «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными российскими футбольными клубами по итогам прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным СПАРК, выручка «Динамо» по сравнению с 2017 годом упала с 2,4 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда. У «Спартака» этот показатель также сократился с 5,46 миллиарда рублей до 5,18 миллиарда. В 2018-м красно-белые получили 878 миллионов рублей чистого убытка после 317 миллионов прибыли в 2017 году.

Отчетность московского «Локомотива» , выигравшего Российскую премьер-лигу (РПЛ) в 2018 году, недоступна.