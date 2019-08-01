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Названы самые убыточные футбольные клубы России 

Lenta.ru + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Московские «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными российскими футбольными клубами по итогам прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным СПАРК, выручка «Динамо» по сравнению с 2017 годом упала с 2,4 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда. У «Спартака» этот показатель также сократился с 5,46 миллиарда рублей до 5,18 миллиарда. В 2018-м красно-белые получили 878 миллионов рублей чистого убытка после 317 миллионов прибыли в 2017 году.
Отчетность московского «Локомотива», выигравшего Российскую премьер-лигу (РПЛ) в 2018 году, недоступна.
В нынешнем сезоне после трех туров РПЛ лидирует петербургский «Зенит», в активе которого девять очков. У «Динамо» и «Спартака» по четыре очка. При этом динамовцы по дополнительным показателям занимают седьмое место, а спартаковцы — десятое. 3 августа командам предстоит встретиться друг с другом в рамках четвертого тура чемпионата России.
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