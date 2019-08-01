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За Роналду взялась корейская полиция 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция Сеула начала расследование в отношении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду из-за его неучастия в выставочном матче в Южной Корее. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ожидалось, что португальский форвард сыграет в матче против звезд чемпионата Южной Кореи, который состоялся 26 июля и завершился со счетом 3:3. Роналду должен был провести на поле 45 минут, однако так и остался сидеть на скамейке запасных, чем вызвал недовольство болельщиков.
Фанаты, разочарованные отсутствием португальца на поле, подали коллективный иск. К жалобе на футболиста присоединились две тысячи человек. Агентство, которое помогло в организации матча, обвинили в мошенничестве. Роналду же вменяется нарушение условий договора, согласно которому он должен был принять участие в матче.
Отмечается, что дело вряд ли получит ход. Для этого требуется, чтобы 34-летний форвард прибыл в Сеул для дачи показаний.
В прошедшем сезоне Роналду провел 31 матч в чемпионате Италии. На его счету 21 забитый мяч и восемь результативных передач.
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Футбол , Криштиану Роналду
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