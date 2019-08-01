Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак» 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: fcsm_official Twitter
Новичок московского «Спартака», немецкий футболист Андре Шюррле, рассказал о своём трансфере.
«Не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения московского клуба у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. «Спартак» — это хорошо зарекомендовавшая себя организация с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык, непростой, но это не преграда. Мне интересно получить новые впечатления», — приводит слова 28-летнего футболиста Sport.de.
Андре Шюррле перешёл в московский «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что футболист Соу перешёл из «Динамо» в «Ноттингем Форрест».
RT на русском: последние новости
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов» СМИ: Суарес игнорирует Гризманна на тренировках Бабаев заявил, что ЦСКА не рассматривал возможность подписания Хачериди
Футбол , Спартак , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин намекнул на завершение карьеры3
«Ювентус» приобрел защитника «Сампдории»
Овечкин назвал кумиров детства
Овечкин отказался работать тренером
Экс-чемпион UFC назвал главного соперника Нурмегомедова
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение