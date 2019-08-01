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Карпин признан лучшим тренером июля в РПЛ 

RT на русском + ещё 13 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подвела итоги голосования болельщиков и экспертов за лучшего тренера июля.
По итогам голосования болельщиков, выбиравших из пятёрки, определённой экспертами, лучшим был признан наставник «Ростова» Валерий Карпин.
По руководством Карпина «Ростов» одержал победы над «Оренбургом» и «Арсеналом», и сыграл вничью со «Спартаком».
Помимо Карпина на награду претендовали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, наставник «Рубина» Эдуардо Докампо, главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев и наставник «Урала» Дмитрий Парфенов.
Ранее сообщалось, что Александр Соболев признан лучшим футболистом июля в РПЛ.
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Футбол , Сергей Семак , Александр Соболев , Валерий Карпин , Сергей Матвеев , Дмитрий Парфенов , Спартак , Зенит
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