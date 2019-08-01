«Бавария» опровергла информацию о переходе Зане 

Руководство мюнхенской "Баварии" опровергло слухи о том, что хавбек английского "Манчестер Сити" Лерой Зане готов к трансферу в немецкий клуб, на официальном сайте.
Сообщалось, что полузащитник готов вернуться в Германию.
"Недавняя информация о том, что Зане присоединиться к "Баварии", не соответствует действительности", — заявила пресс-служба "Баварии".
Ожидалось, что футболист перейдет в стан мюнхенцев за €100 млн, а контракт немца с клубом будет рассчитан на четыре или на пять лет. В том случае, если сделка все же произойдет, Зане станет самым дорогим игроком "Баварии".
В минувшем сезоне хавбек принял участие в 47 матчах на клубном уровне, став автором 16 голов и 18 результативных передач.
Ранее сообщалось, что датского гольфиста задержали в аэропорту за домогательства.