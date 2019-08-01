«Милан» хочет купить Корреа

Итальянский "Милан" близок к подписанию нападающего мадридского "Атлетико" Анхеля Корреа , сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что "дьяволы" хотят оформить контракт с аргентинцем на пять лет. Если Корреа перейдет в стан "Милана", то его зарплата составит €3 млн "Матрасники" хотят получить от потенциальных покупателей за Корреа €50 млн В минувшем сезоне футболист сыграл в 36 матчах на клубном уровне в чемпионате Испании, став автором трех голов и сделав две результативные передачи. Соглашение Корреа с "Атлетико" истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что фанат бразильского "Атлетико Минейро" выбрил футболку с символикой клуба на теле.