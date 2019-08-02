ТАСС: последние новости

Черчесов назвал первенство ЮФЛ хорошей возможностью для молодежи проявить себя

Гендиректор "Спартака" считает, что команда должна выйти на пик формы к сентябрю

"Зенит" не будет иметь проблем с финансовым фейр-плей из-за трансфера Малкома