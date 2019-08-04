«Реал» нашел замену Погба

«Реал» является претендентом на Погба. Однако, «Юнайтед» не заинтересован в уходе футболиста. 13 июля британский Daily Mail сообщил, что «красные дьяволы» намерены отпугнуть потенциальных покупателей, запросив за француза 200 миллионов евро.

Фернандеш выступает за Спортинг с 2017 года. До этого португалец выступал в Италии, защищая цвета «Новары», «Удинезе» и «Сампдории». В активе хавбека 13 матчей в составе сборной Португалии. Фернандеш поучаствовал в победе португальцев в Лиге Наций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.