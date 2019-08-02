Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» 

ТАСС: последние новости

Мамаев и братья Кокорины подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении

ФК "Ростов" наказан условно проведением двух домашних матчей на нейтральном поле

"Зенит" не будет иметь проблем с финансовым фейр-плей из-за трансфера Малкома