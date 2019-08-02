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Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Контракт с 22-летним футболистом подписан на 5 лет.
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