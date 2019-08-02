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РФС объявил о создании новой футбольной лиги 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании нового футбольного чемпионата.
Как сообщает пресс-служба организации с сезона-2019/20 будет образована Юношеская футбольная Лига (ЮФЛ), участникам которой на первом этапе станут команды 12 футбольных академий, в основном состоящие из игроков до 2002 года рождения — московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Чертаново» и «Строгино», «Зенит» и СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Краснодар», казанский «Рубин», подмосковный «Мастер-Сатурн» и «Академия Коноплёва» из Самарской области.
Отмечается, что победитель турнира будет представлять Россию в Юношеской лиге УЕФА.
Ранее сообщалось, что КДК РФС условно наказал «Ростов» проведением двух домашних матчей на нейтральном поле.
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Футбол , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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