В «Нефтчи» пошутили над тульским «Арсеналом» после победы в Лиге Европы

Пресс-служба бакинского футбольного клуба «Нефтчи» обратилась к тульскому «Арсеналу» после победы азербайджанской команды в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Не чувствуй себя подавленным, тульский «Арсенал». Вы — не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году. Правильно, «Арсенал» из Лондона? Удачной дороги и мягкой посадки, друзья», — написано в Twtter «Нефтчи».

Тульский «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Нефтчи» в Баку со счётом 0:3 и вылетел из турнира по сумме двухматчевого противостояния (0:4).

Лондонский «Арсенал» же в мае проиграл в столице Азербайджана в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).

Ранее голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Нефтчи» в квалификации ЛЕ.