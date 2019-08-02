Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Нефтчи» пошутили над тульским «Арсеналом» после победы в Лиге Европы 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: @rfpl Twitter
Пресс-служба бакинского футбольного клуба «Нефтчи» обратилась к тульскому «Арсеналу» после победы азербайджанской команды в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
«Не чувствуй себя подавленным, тульский «Арсенал». Вы — не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году. Правильно, «Арсенал» из Лондона? Удачной дороги и мягкой посадки, друзья», — написано в Twtter «Нефтчи».
Тульский «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Нефтчи» в Баку со счётом 0:3 и вылетел из турнира по сумме двухматчевого противостояния (0:4).
Лондонский «Арсенал» же в мае проиграл в столице Азербайджана в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).
Ранее голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Нефтчи» в квалификации ЛЕ.
RT на русском: последние новости
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Норчёппинга» Ларссона СМИ: ПСЖ лишил Неймара премии в размере €5 млн
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малком перешел в «Зенит»
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»1
Мамаев и Кокорин попросили об УДО14
«Ростов» наказали из инцидент с фанатами «Спартака»
Почему Логинов не подписывает контракт с СБР2
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение