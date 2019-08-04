Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Как сообщает Betting Insider, «Локомотив» рассматривает вариант с приобретением российского форварда Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав». Московский клуб испытывает проблемы в линии нападения ввиду травм Джефферсона Фарфана и Эдера.
По информации источника, запасным вариантом для «железнодорожников» является форвард «Зенита» Лука Джорджевич.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с футболистом АЗ Тилем.