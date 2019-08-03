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Мбаппе извинился за слова об уходе из «ПСЖ» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принес извинения фанатам клуба перед Суперкубком Франции, передает L.
Во время майской церемонии награждения лучших игроков сезона форвард заявил, что хочет получать больше ответственности в стане парижан. Однако, в том случае, если он не сможет получить это в "ПСЖ", он рассмотрит предложения других клубов.
"Я прошу прощения у игроков, которые присутствовали на той церемонии. Я сильно подпортил всем вечеринку. Также приношу извинения болельщикам клуба. Они неправильно поняли мое заявление тогда. Я говорил это в интересах клуба", — сказал Мбаппе.
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