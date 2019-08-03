Мбаппе извинился за слова об уходе из «ПСЖ»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принес извинения фанатам клуба перед Суперкубком Франции, передает L.

Во время майской церемонии награждения лучших игроков сезона форвард заявил, что хочет получать больше ответственности в стане парижан. Однако, в том случае, если он не сможет получить это в "ПСЖ", он рассмотрит предложения других клубов.