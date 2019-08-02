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ФК «Ростов» наказан условно проведением двух домашних матчей на нейтральном поле 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Встреча завершилась со счетом 2:2. По окончании игры сотрудники полиции применили жесткие меры против болельщиков "Спартака".
"За необеспечение принимающей стороной безопасности и иные пункты регламента "Ростов" оштрафован на 650 тыс. рублей. Также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно. Испытательный срок — до конца чемпионата России — 2019/20. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции", — сказал Григорьянц.
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