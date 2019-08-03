Кононов подвел итоги матча «Спартак» — «Динамо»

"Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Были сложности, потому что одни игроки ушли из клуба, другие пришли. Наша игра выглядела организованно, особенно в первой половине встречи, и сплоченно с первых минут", — приводит слова Кононова корреспондент "Газеты.Ru" Андрей Сенченко.

Также наставник красно-белых прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе после фола на вратаре "Динамо" Антоне Шунича. По мнению Кононова, момент был игровой.

Встреча, прошедшая на домашней арене "Спартака", завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее был объявлен лучший футболист матча "Спартак" — "Динамо".