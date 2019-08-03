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Кононов подвел итоги матча «Спартак» — «Динамо» 

Газета.Ru + ещё 18 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итоги матча четвертого тура чемпионата России против столичного "Динамо".
"Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Были сложности, потому что одни игроки ушли из клуба, другие пришли. Наша игра выглядела организованно, особенно в первой половине встречи, и сплоченно с первых минут", — приводит слова Кононова корреспондент "Газеты.Ru" Андрей Сенченко.
Также наставник красно-белых прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе после фола на вратаре "Динамо" Антоне Шунича. По мнению Кононова, момент был игровой.
Встреча, прошедшая на домашней арене "Спартака", завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее был объявлен лучший футболист матча "Спартак" — "Динамо".
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Футбол , Олег Кононов , Андрей Сенченко , Спартак , Динамо , Газета.Ru
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