Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голкипер «Манчестер Сити» купил дома жертвам лесных пожаров в Чили 

Спорт РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" купил четыре дома семьям, которые потеряли жилье в результате лесных пожаров в Чили, сообщает Daily Mail.
По информации издания, девятилетний мальчик Камило попросил Браво подарить ему футболку с автографом игрока. Чилийский вратарь не просто ответил на просьбу согласием: кроме футболки, игрок подарил семье ребенка еще и дом. Также футболист обеспечил жильем еще три семьи. Сам Браво не афишировал событие, об этом поступке сообщил дед мальчика Мигель.
"У моего внука брали интервью, когда были пожары, — рассказал мужчина. — И Камило тогда сказал, что хотел бы футболку Клаудио Браво. После этого он (Браво) связался с нами и сказал, что подарит футболку, а кроме ее, еще и дом! Эта была помощь с небес. Карла Пардо, жена Клаудио, потом навестила нас со своими детьми. Они были очень добры".
В 2017 году в Чили разразились лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было разрушено 3000 зданий, сгорело более миллиона гектара лесных массивов.
Браво перешел в "Манчестер Сити" из "Барселоны" летом 2016 года. На счету 36-летнего голкипера 119 матчей за сборную Чили.
Последние новости
Ягудин рассказал, как Тарасова обманула его с допингом "Он выглядит как бомж": где сейчас экс-футболисты сборной России У жены Мамаева отобрали деньги от продажи автомобиля
Комментарии
Футбол , Клаудио Браво , Мигель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси получил дисквалификацию на 3 месяца
Мбаппе извинился за слова об уходе из «ПСЖ»
Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером
Воллмер завершила карьеру
Пять испанских клубов борются за юного таланта «Реала»
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение