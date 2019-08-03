Голкипер «Манчестер Сити» купил дома жертвам лесных пожаров в Чили

Голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" купил четыре дома семьям, которые потеряли жилье в результате лесных пожаров в Чили, сообщает Daily Mail.

По информации издания, девятилетний мальчик Камило попросил Браво подарить ему футболку с автографом игрока. Чилийский вратарь не просто ответил на просьбу согласием: кроме футболки, игрок подарил семье ребенка еще и дом. Также футболист обеспечил жильем еще три семьи. Сам Браво не афишировал событие, об этом поступке сообщил дед мальчика Мигель

"У моего внука брали интервью, когда были пожары, — рассказал мужчина. — И Камило тогда сказал, что хотел бы футболку Клаудио Браво. После этого он (Браво) связался с нами и сказал, что подарит футболку, а кроме ее, еще и дом! Эта была помощь с небес. Карла Пардо, жена Клаудио, потом навестила нас со своими детьми. Они были очень добры".

В 2017 году в Чили разразились лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было разрушено 3000 зданий, сгорело более миллиона гектара лесных массивов.

Браво перешел в "Манчестер Сити" из "Барселоны" летом 2016 года. На счету 36-летнего голкипера 119 матчей за сборную Чили.