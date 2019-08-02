Гвардиола ответил на слова Клоппа о финансовых возможностях «Ман Сити»

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался в отношении слов главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о финансовых возможностях клуба, передает The Mirror.

Немецкий специалист заявил, что мерсисайдцы не могут позволить себе покупать всех, кому им хочется, каждый год. По словам наставника "красных" так могут желать только мадридский "Реал" , каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен".

"Конечно, слова Клоппа меня беспокоят, потому что это неправда. Мы не тратим по £200 млн каждым трансферным окном. Да, два сезона назад мы много потратили. Но тогда я принял команду, в которой были одни 30-летние игроки. Тогда была просто необходимость. Теперь же мы не можем тратить такие суммы. А "Ливерпуль" — может. Мы купили только Родри и Ангелино", — рассказал Гвардиола.

4 августа "Ливерпуль" встретится с "Ман Сити" в матче за Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что новичок английского "Арсенала" мечтал выступать за лондонский "Челси".