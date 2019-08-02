«Рома» ответила на шутку «Зенита» 

Итальянская "Рома" поздравила петербургский "Зенит" с приобретением у каталонской "Барселоны" полузащитника Малкома, передает Sport24.
22-летний бразилец должен был перейти в стан римлян в 2018 году, однако, несмотря на все договоренности, через день после того, как должен быть улететь в Италию, он подписал соглашение с "Барсой" сроком на пять лет.
Игроком сине-бело-голубых Малком стал 2 августа. Команда опубликовала видеоролик по этому случаю. В числе бывших клубов, цвета которых защищал футболист, была названа и "Рома".
"Мы очень гордимся тем временем, которое Малком провел в нашем клубе. Надеемся, что игрок покажет такое же величие и в чемпионате "России". Удачи, "Зенит"!" — говорится в сообщении римского клуба в твиттере.
"Зенит" решил не молчать и в такой же шутливой манере ответил итальянской команде.
"Нет ли у вас, случайно, записей игры Малкома, которые мы могли бы использовать?" — написал твиттер-аккаунт петербуржцев.
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