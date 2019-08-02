Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рома» ответила на шутку «Зенита» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Итальянская "Рома" поздравила петербургский "Зенит" с приобретением у каталонской "Барселоны" полузащитника Малкома, передает Sport24.
22-летний бразилец должен был перейти в стан римлян в 2018 году, однако, несмотря на все договоренности, через день после того, как должен быть улететь в Италию, он подписал соглашение с "Барсой" сроком на пять лет.
Игроком сине-бело-голубых Малком стал 2 августа. Команда опубликовала видеоролик по этому случаю. В числе бывших клубов, цвета которых защищал футболист, была названа и "Рома".
"Мы очень гордимся тем временем, которое Малком провел в нашем клубе. Надеемся, что игрок покажет такое же величие и в чемпионате "России". Удачи, "Зенит"!" — говорится в сообщении римского клуба в твиттере.
"Зенит" решил не молчать и в такой же шутливой манере ответил итальянской команде.
"Нет ли у вас, случайно, записей игры Малкома, которые мы могли бы использовать?" — написал твиттер-аккаунт петербуржцев.
Ранее экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков оценил новичка.
Газета.Ru: последние новости
Гвардиола ответил на слова Клоппа о финансовых возможностях "Ман Сити" Черчесов поделился мнением о Юношеской футбольной лиге Кокорин и Мамаев подали на УДО
Комментарии
Футбол , Александр Кержаков , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России по баскетболу разгромила Иорданию
38-летний боксер покончил с собой в тюрьме2
Французский теннисист придумал новый способ подачи
Гвардиола ответил Клоппу о возможностях «Ман Сити»
«Спартак» планирует приобрести ещё футболистов
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение