«Рома» ответила на шутку «Зенита»

Итальянская "Рома" поздравила петербургский "Зенит" с приобретением у каталонской "Барселоны" полузащитника Малкома, передает Sport24.

22-летний бразилец должен был перейти в стан римлян в 2018 году, однако, несмотря на все договоренности, через день после того, как должен быть улететь в Италию, он подписал соглашение с "Барсой" сроком на пять лет.

Игроком сине-бело-голубых Малком стал 2 августа. Команда опубликовала видеоролик по этому случаю. В числе бывших клубов, цвета которых защищал футболист, была названа и "Рома".

"Мы очень гордимся тем временем, которое Малком провел в нашем клубе. Надеемся, что игрок покажет такое же величие и в чемпионате "России". Удачи, "Зенит"!" — говорится в сообщении римского клуба в твиттере.

"Зенит" решил не молчать и в такой же шутливой манере ответил итальянской команде.