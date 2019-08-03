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Пять испанских клубов борются за юного таланта «Реала» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Игрок мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо стал предметом интереса пяти испанских клубов, сообщает Marca.
По информации издания, пять испанских клубов, среди которых называется только "Вальядолид", хотят взять в аренду 18-летнего футболиста. Стоит отметить, что тренерский штаб "галактикос" изначально планировал, что следующий сезон полузащитник проведет с резервной командой "сливочных" — "Кастильей", однако травма Марко Асенсио все изменила. Теперь японцу могут дать шанс зацепиться за основной состав.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала".
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