Пять испанских клубов борются за юного таланта «Реала»

Игрок мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо стал предметом интереса пяти испанских клубов, сообщает Marca.

По информации издания, пять испанских клубов, среди которых называется только "Вальядолид", хотят взять в аренду 18-летнего футболиста. Стоит отметить, что тренерский штаб "галактикос" изначально планировал, что следующий сезон полузащитник проведет с резервной командой "сливочных" — "Кастильей", однако травма Марко Асенсио все изменила. Теперь японцу могут дать шанс зацепиться за основной состав.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала".