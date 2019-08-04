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«Монако» с Головиным в составе выиграл предсезонный турнир 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: © Андрей Карташов/ТАСС
Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, одержал победу в предсезонном матче за трофей турнира Philipp Plein Cup.
Встреча против итальянской "Сампдории" проходила на домашнем стадионе "Монако" и завершилась со счетом 1:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва. Единственный гол на 50-й минуте забил капитан "Монако" Радамель Фалькао.
"Это мой первый европейский трофей. Приятно, конечно, но все понимают, что это этап подготовки к сезону", — сказал 23-летний Головин ТАСС после матча.
Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.
"Монако" по итогам прошлого сезона занял 17-е место в таблице чемпионата Франции. Сезон-2019/20 чемпионата Франции стартует 9 августа матчем между "Монако" и "Лионом".
Philipp Plein Cup — коммерческий турнир, который проводится в рамках сотрудничества "Монако" и компании Philipp Plein.
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Футбол , Александр Головин , ИТАР-ТАСС
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