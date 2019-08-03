Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Мяч в свои ворота забил защитник хозяев Дуглас Сантос. В дополнительное время отличился нападающий Артем Дзюба
В следующем туре "Зенит" на выезде встретится с московским "Динамо", а "Краснодар" примет казанский "Рубин".
Ранее сообщалось, что "Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур"Зенит" (Санкт-Петербург) — "Краснодар" (Краснодар) — 1:1Голы: 0:1 — Сантос, 80; 1:1 — Дзюба, 90+1.