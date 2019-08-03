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«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
3 августа прошел матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Ростовом".
Команды встретились на стадионе "Екатеринбург Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Счет был открыт на 14-й минуте форвардом "Урала" Андреем Панюковым с подачи хавбека Николая Димитрова.
Во втором тайме футболисты "Ростова" оформили два гола. Первым стал мяч Эльдор Шомуродов, который сравнял счет встречи. На 85 минуте отличился нападающий Бьорн Сигурдарсон.
Также во втором тайме голом отметились екатеринбуржцы. На 81-й минуте матча мяч забил Владимир Ильин.
Ранее были названы стартовые составы московского "Локомотива" и самарских "Крыльев Советов" на четвертый тур РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур"Урал" (Екатеринбург)  — "Ростов" (Ростов-на-Дону) — 3:0Голы: 1:0 — Панюков, 14; 1:1 — Гацкан, 45+3; 3:0 — Бухаров, 50
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Футбол , Андрей Панюков , Владимир Ильин , Бьорн Сигурдарсон , Николай Димитров , Эльдор Шомуродов , ФК "Урал" , Локомотив , Крылья Советов
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