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«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Дибалы 

SPORT24.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
«Манчестер Юнайтед» передумал покупать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Об этом сообщает The Telegraph.
Причиной изменения решения манкунианцев стали высокие требования игрока по зарплате, а также его сомнения в переезде в АПЛ. Дибала хочет зарплату на уровне лидеров клуба, что не устраивает руководство «МЮ».
Напомним, Дибала был близок к переходу в «МЮ» в обмен на форварда Ромелу Лукаку. Сообщалось, что клубы достигли принципиального соглашения по обмену, а Лукаку даже согласовал условия контракта с туринцами. Но затем Дибала отказался переходить в «МЮ».
В сезоне-2018/19 Дибала провел за туринцев 42 встречи во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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