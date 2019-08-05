«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Дибалы

Манчестер Юнайтед » передумал покупать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Об этом сообщает The Telegraph.

Причиной изменения решения манкунианцев стали высокие требования игрока по зарплате, а также его сомнения в переезде в АПЛ. Дибала хочет зарплату на уровне лидеров клуба, что не устраивает руководство «МЮ».

Напомним, Дибала был близок к переходу в «МЮ» в обмен на форварда Ромелу Лукаку. Сообщалось, что клубы достигли принципиального соглашения по обмену, а Лукаку даже согласовал условия контракта с туринцами. Но затем Дибала отказался переходить в «МЮ».

В сезоне-2018/19 Дибала провел за туринцев 42 встречи во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.