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Футболист «Спартака» объяснил свой промах «кривыми ногами» 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью (0:0) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Слова хавбека приводит «Чемпионат.com».
Зобнин отметил игру новичка команды — немецкого полузащитника Андре Шюррле.
«Он не так много тренировок провел с нами, но видно, что это игрок другого уровня», — отметил 25-летний полузащитник.
Зобнин также вспомнил момент, когда промахнулся по воротам «Динамо».
«Что помешало реализовать момент? Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и не свойственные мне позиции», — заявил он.
Большую часть матча «Спартак» провел в меньшинстве. Нападающий команды Эсекьель Понсе был удален с поля на 35-й минуте за опасную игру в отношении голкипера бело-голубых Антона Шунина. Шюррле дебютировал за «Спартак», появившись на поле во втором тайме.
Зобнин — бывший игрок «Динамо». Он выступает за «Спартак» с 2016 года. На счету хавбека 23 матча в составе сборной России.
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Комментарии1
Футбол , Антон Шунин , Роман Зобнин , Спартак , Динамо , Чемпионат.com
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