Футболист «Спартака» объяснил свой промах «кривыми ногами»

Зобнин отметил игру новичка команды — немецкого полузащитника Андре Шюррле.

«Он не так много тренировок провел с нами, но видно, что это игрок другого уровня», — отметил 25-летний полузащитник.

Зобнин также вспомнил момент, когда промахнулся по воротам «Динамо».

«Что помешало реализовать момент? Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и не свойственные мне позиции», — заявил он.

Большую часть матча «Спартак» провел в меньшинстве. Нападающий команды Эсекьель Понсе был удален с поля на 35-й минуте за опасную игру в отношении голкипера бело-голубых Антона Шунина . Шюррле дебютировал за «Спартак», появившись на поле во втором тайме.

Зобнин — бывший игрок «Динамо». Он выступает за «Спартак» с 2016 года. На счету хавбека 23 матча в составе сборной России.