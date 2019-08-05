Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» ответил на обвинения в расизме 

Вести.Ru + ещё 125 1 час назад
Фото: ФК "Зенит"
Чемпион России "Зенит" выступил с заявлением в адрес средств массовой информации, обвинивших болельщиков клуба в расизме по отношению к новичку Малкому. Заявление размещено на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Накануне некоторые зарубежные СМИ сообщили, что перешедший из "Барселоны" бразилец Малком может покинуть клуб уже в январе. Причина — баннер болельщиков" Спасибо руководству за верность традициям", в котором усмотрели проявление расизма. Долгое время в составе "Зенита" не было темнокожих футболистов.
"Футбольному клубу "Зенит" известно, что небольшая группа людей разместила на трибуне баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям". Смысл этих слов был искажен в различных СМИ и на основании этих искажений были сделаны неверные выводы, которые не имеют под собой оснований. Мы хотели бы выразить глубокое сожаление по поводу того, что иностранные СМИ и даже футбольные клубы публиковали новости, которые не соответствуют действительности. Надеемся, что в будущем эти организации будут проверять факты", — говорится в заявлении.
"У "Зенита" есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира независимо от их происхождения, народности или национальности. Клуб давно поддерживает и поощряет антирасистские инициативы и будет продолжать поддерживать их в будущем. ", — отмечается в заявлении.
Малком — далеко не первый футболист с темным цветом кожи в составе "Зенита". Ранее в команде играли бельгиец Аксель Витсель и бразилец Эрнани, а в настоящее время выступает колумбиец Вильмар Барриос. Никто из них не жаловался на проявление расизма со стороны зенитовских болельщиков.
Вести.Ru: последние новости
Скоропостижно скончалась футболистка "Чертаново" Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении "МанЮнайтед" отказался от идеи приобретения Дибалы
Комментарии
Футбол , РПЛ , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Халк высказался о переходе Малкома в «Зенит»
«Рубин» извинился перед болельщиками за очереди
Вратарь «Краснодара» пошутил над Дзюбой в Instagram
«Спартак» узнал соперника в раунде плей-офф ЛЕ3
Две спортсменки погибли в Крыму
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть