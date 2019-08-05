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Вратарь «Краснодара» Сафонов пошутил над Дзюбой в Instagram 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пошутил над форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой после очного матча, который состоялся в рамка четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сафонов опубликовал в своём Instagram фото, на котором видно, как Дзюба пытался во время игры незаметно подкрасться к вратарю и перехватить мяч.
инстаграм Матвея Сафонова
«В детстве в прятки хорошо играл?» — подписал фотографию Сафонов.
Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. Дзюба стал автором одного из голов, а Сафонов был признан лучшим игроком матча.
Ранее гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром».
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Футбол , Матвей Сафонов , Артем Дзюба , Зенит
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