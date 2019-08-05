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Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов 

Чемпионат.com + ещё 15 1 час назад
Фото: Twitter
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. По итогам жеребьёвки определились пары, которые будут вести борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Динамо» (Загреб, Хорватия)/«Ференцварош» (Венгрия) — «Марибор» (Словения)/«Русенборг» (Норвегия)
ЧФР (Румыния)/«Селтик» (Шотландия) — «Славия» (Чехия)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия)/«Копенгаген» (Дания)
АПОЕЛ (Кипр)/«Карабах» (Азербайджан) — ПАОК (Греция)/«Аякс» (Нидерланды)

Путь представителей лиг

«Базель» (Швейцария)/ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия)/«Динамо» (Киев, Украина)
«Истанбул Башакшехир» (Турция)/«Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия)/«Порту» (Португалия)
Первые матчи пройдут 20/21 августа, ответные — 27/28 августа.
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Футбол , УЕФА , Динамо
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