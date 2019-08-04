Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лукаку отклонил предложение «Наполи» 

Soccer News + ещё 5 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не хочет переходить в «Наполи». Об этом пишет Goal.
По данным источника, 26-летний бельгиец готов покинуть английский клуб только ради «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с Лукаку по условиям личного контракта. «Мю» и туринский клуб должны обменяться игроками. Вместо нападающего в клуб должен перейти Пауло Дибала.
В минувшем сезоне Лукаку провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах. В которых забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.
Soccer News: последние новости
Малком высказался о своем дебютном матче в составе "Зенита" В Санкт-Петербурге ОМОН избил фанатов "Зенита" "Монако" с Головиным в составе обыграл итальянский клуб в товарищеском матче
Футбол , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы затраты «Реала» на подписание Погба
Малком высказался о дебютном матче за «Зенит»
Браун потерпел сенсационное поражение от Паскаля
Япония намерена побить рекорд по продаже билетов на ОИ
Допинг-тест баскетболиста указал на беременность1
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение