Лукаку отклонил предложение «Наполи»

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не хочет переходить в «Наполи». Об этом пишет Goal.

По данным источника, 26-летний бельгиец готов покинуть английский клуб только ради «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с Лукаку по условиям личного контракта. «Мю» и туринский клуб должны обменяться игроками. Вместо нападающего в клуб должен перейти Пауло Дибала.

В минувшем сезоне Лукаку провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах. В которых забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.