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Малком высказался о своем дебютном матче в составе «Зенита» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Новичок "Зенита" Малком рассказал, что думает о своем дебюте в петербургском клубе. Экс-игрок "Барселоны" вышел на поле на 72-й минуте матча 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).
"Предстоит много работать, чтобы результат был намного лучше. Впечатления хорошие. Нужно получше узнать своих товарищей по команде и идти вперед. Игра была активной, уровень РПЛ довольно неплох. У нас было много шансов забыть. По русски знаю только "спасибо", — рассказал 22-летний футболист.
Напомним, 22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Его зарплата составит 6,5 миллионов евро в год.
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