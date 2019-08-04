Малком высказался о своем дебютном матче в составе «Зенита»

Новичок "Зенита" Малком рассказал, что думает о своем дебюте в петербургском клубе. Экс-игрок "Барселоны" вышел на поле на 72-й минуте матча 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

"Предстоит много работать, чтобы результат был намного лучше. Впечатления хорошие. Нужно получше узнать своих товарищей по команде и идти вперед. Игра была активной, уровень РПЛ довольно неплох. У нас было много шансов забыть. По русски знаю только "спасибо", — рассказал 22-летний футболист.