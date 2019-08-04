Названы затраты «Реала» на подписание Погба

Сумма затрат может оказаться около £270 млн В эту сумму входит сам контракт. Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" потребует за своего игрока не менее £150 млн Зарплата футболиста может составить £500 тыс. в неделю, что равно £26 млн в год.

При этом "Реал" еще должен будет заплатить десять процентов от общего трансфера агенту Погба Мино Райоле.

Ранее Cульшер рассказал о тяжести травмы Погба.