Названы затраты «Реала» на подписание Погба 

Стало известно, сколько может потратить мадридский "Реал", чтобы подписать полузащитника сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Mirror.
Сумма затрат может оказаться около £270 млн В эту сумму входит сам контракт. Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" потребует за своего игрока не менее £150 млн Зарплата футболиста может составить £500 тыс. в неделю, что равно £26 млн в год.
При этом "Реал" еще должен будет заплатить десять процентов от общего трансфера агенту Погба Мино Райоле.
Ранее Cульшер рассказал о тяжести травмы Погба.