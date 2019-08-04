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СМИ: футболист «Манчестер Сити» Сане согласовал контракт с «Баварией» 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Лерой Сане пришел к соглашению с немецкой "Баварией" относительно условий личного контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкую редакцию британского телеканала Sky.
Зарплата 23-летнего немца будет достигать €16 млн в год. Мюнхенский клуб может заплатить за Сане €150 млн Однако, как отмечает источник, переговоры между клубами продлятся до 8 августа.
Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе команды немец дважды выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, а также по одному разу — Кубок и Суперкубок Англии. В сезоне-2018/19 Сане сыграл 47 матчей, забив 16 голов и отдав 18 результативных передач.
"Манчестер Сити" сыграет в матче за Суперкубок Англии 4 августа против прошлогоднего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля", начало встречи в 17:00 мск.
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