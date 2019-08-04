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«Барселона» нашла способ вернуть Неймара 

Lenta.ru + ещё 12 25 минут назад
Фото: Andre Penner / AP
«Барселона» может арендовать бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. О готовящейся сделке сообщает Sport.es.
Испанский клуб ведет переговоры с французами. Речь идет об аренде бразильца сроком на один год с возможностью дальнейшего выкупа трансфера. Отмечается, что соглашение может быть заключено уже на следующей неделе.
2 августа сообщалось, что в борьбу за 27-летнего Неймара вступил мадридский «Реал». «Королевский клуб» готов обменять бразильца на нескольких игроков. В частности, мадридцы могут расстаться с хорватским хабвеком Лукой Модричем.
По сообщениям СМИ, Неймар готов вернуться в «Барселону». Уход бразильца осложняется высокими финансовыми требованиями со стороны ПСЖ.
Неймар присоединился к французскому клубу в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету Неймара 23 забитых мяча в 28 матчах за ПСЖ.
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Футбол , Реал
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