Фанатов «Зенита» обвинили в расизме

Баннер появился на фанатском вираже во время встречи с «Краснодаром».

thesun.co.uk

На нем было написано «Спасибо руководству за верность традициям». Британское издание сочло, что это ирония и протест, адресованный руководству клуба. Фанаты недовольны недавним приобретением чернокожего игрока — бразильца Малкома.

В качестве доказательства The Sun приводит выдержку из манифеста, опубликованного фанатским объединением «Ландскрона». В нем фанаты говорят, что они не расисты, но отсутствие чернокожих игроков — это важная традиция, подчеркивающая индивидуальность клуба из самого северного города-миллионника Европы.

Кроме того, болельщики считают, что надо учитывать специфику чемпионата России, где доминирует жесткий футбол на неидеальных полях в суровую погоду. Поэтому техничным игрокам из теплых стран довольно «сложно полностью раскрыть свой футбольный талант».

22-летний бразилец Малком провел накануне первый матч в составе «Зенита».

Он перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.