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Фанатов «Зенита» обвинили в расизме 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британское СМИ обвинило фанатов «Зенита» в расизме. Таблоид The Sun опубликовал материал, посвященный «шокирующему расистскому баннеру».
Баннер появился на фанатском вираже во время встречи с «Краснодаром».
thesun.co.uk
На нем было написано «Спасибо руководству за верность традициям». Британское издание сочло, что это ирония и протест, адресованный руководству клуба. Фанаты недовольны недавним приобретением чернокожего игрока — бразильца Малкома.
В качестве доказательства The Sun приводит выдержку из манифеста, опубликованного фанатским объединением «Ландскрона». В нем фанаты говорят, что они не расисты, но отсутствие чернокожих игроков — это важная традиция, подчеркивающая индивидуальность клуба из самого северного города-миллионника Европы.
Кроме того, болельщики считают, что надо учитывать специфику чемпионата России, где доминирует жесткий футбол на неидеальных полях в суровую погоду. Поэтому техничным игрокам из теплых стран довольно «сложно полностью раскрыть свой футбольный талант».
22-летний бразилец Малком провел накануне первый матч в составе «Зенита».
Он перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
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Футбол , Зенит
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