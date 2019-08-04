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21-летняя футболистка «Чертаново» скончалась во сне 

Чемпионат.com + ещё 13 1 час назад
В возрасте 21 года ушла из жизни полузащитник женского «Чертаново» Анастасия Березина. У девушки остановилось сердце во сне.
«В нашей семье — огромное горе… В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала всё возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.
Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодёжную команды России.
Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить.
Насте был всего 21 год. Светлая память», — сообщается в официальном «инстаграме» клуба.
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