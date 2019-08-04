21-летняя футболистка «Чертаново» скончалась во сне

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖФК "Чертаново" (@chertanovowomen) 4 Авг 2019 в 9:03 PDT В возрасте 21 года ушла из жизни полузащитник женского «Чертаново» Анастасия Березина. У девушки остановилось сердце во сне.

«В нашей семье — огромное горе… В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала всё возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.

Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодёжную команды России.

Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить.

Насте был всего 21 год. Светлая память», — сообщается в официальном «инстаграме» клуба.