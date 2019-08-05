Футболистка сборной РФ скончалась в 21 год

21-летняя футболистка Анастасия Березина умерла, сообщил в инстаграме клуб «Чертаново», за который она играла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖФК "Чертаново" (@chertanovowomen) 4 Авг 2019 в 9:03 PDT В тексте публикации сказано, что спортсменка скончалась в ночь на 4 августа, а причина смерти не названа.

Также в тексте упомянуто, что Березина играла за «Чертаново» на протяжении 11 лет; что за это время несколько раз выиграла чемпионат России; играла в финале кубка страны; играла за юниорскую и молодежную сборные РФ; становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров.

«"Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними», — добавили в клубе.

В сторис «Чертаново» предложило тем, «кто хочет помочь», перевести деньги на банковский счет. Кому будут переданы средства, не уточняется.

По данным РЕН ТВ, Анастасия Березина умерла во сне, а согласно сведениям «Чемпионата», девушка завершила спортивную карьеру еще в 2017 году, а инстаграм Chertanovowomen, сообщивший о ее смерти, отношения к клубу «Чертаново» не имеет.