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Футболистка сборной РФ скончалась в 21 год 

Рамблер + ещё 29 1 час назад
21-летняя футболистка Анастасия Березина умерла, сообщил в инстаграме клуб «Чертаново», за который она играла.
В тексте публикации сказано, что спортсменка скончалась в ночь на 4 августа, а причина смерти не названа.
Также в тексте упомянуто, что Березина играла за «Чертаново» на протяжении 11 лет; что за это время несколько раз выиграла чемпионат России; играла в финале кубка страны; играла за юниорскую и молодежную сборные РФ; становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров.
«"Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними», — добавили в клубе.
В сторис «Чертаново» предложило тем, «кто хочет помочь», перевести деньги на банковский счет. Кому будут переданы средства, не уточняется.
По данным РЕН ТВ, Анастасия Березина умерла во сне, а согласно сведениям «Чемпионата», девушка завершила спортивную карьеру еще в 2017 году, а инстаграм Chertanovowomen, сообщивший о ее смерти, отношения к клубу «Чертаново» не имеет.
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Футбол , Видео
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