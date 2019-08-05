«Ахмат» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Стартовый состав "Ахмата": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Швец, Мбенг.

Стартовый состав "Оренбурга": Довбня, Зотов, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Фламайе, Деспотович.

Встреча между "Ахматом" и "Оренбургом" пройдет в столице Чечни. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.00 мск.