Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ахмат» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грозненский "Ахмат" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стартовый состав "Ахмата": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Швец, Мбенг.
Стартовый состав "Оренбурга": Довбня, Зотов, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Фламайе, Деспотович.
Встреча между "Ахматом" и "Оренбургом" пройдет в столице Чечни. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.00 мск.
Ранее сообщалось, что полузащитник Денис Глушаков провел тренировку в общей группе "Ахмата".
Газета.Ru: последние новости
Халк высказался о переходе Малкома в "Зенит" Мать российской футболистки назвала причину смерти дочери Определились возможные соперники "Спартака" в Лиге Европы
Футбол , РПЛ , Денис Глушаков , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бельгийский велогонщик умер после аварии на «Туре Польши»
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Уэйн Руни может вернуться в Англию
Ковалев прокомментировал информацию о скандале в самолете
Россияне завоевали серебро на ЧЕ по прыжкам в воду
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение