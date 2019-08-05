Отголоски Кубка Америки: Месси получил наказание

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отстранен от участия в матчах национальной команды на три месяца. К такому решению пришла Южноамериканская конфедерация футбола после рассмотрения всех инцидентов на Кубке Америки — 2019, главным действующим лицом которых стал пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) решила дисквалифицировать капитана сборной Аргентины и лидера «Барселоны» Лионеля Месси на три месяца.

Как сообщает AS, срок отстранения Лео будет отсчитываться с утверждения данного постановления. В итоге, до начала ноября 32-летний форвард не сможет сыграть за «альбиселесте» ни в товарищеских, ни в официальных матчах: нападающий пропустит товарищеские матчи против Чили, Мексики и Германии, а также противостояние в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Помимо этого, Месси оштрафован на $50 тыс. У аргентинца есть право подать апелляцию в течение семи дней.

Стоит отметить, что игроки аргентинцы на прошедшем в Бразилии Кубке Америки взяли бронзовые медали, а сам Лионель стал причиной нескольких конфликтных ситуаций. Сначала футболист после полуфинала с Бразилией (0:2) разразился критикой в адрес судей на форуме и Южноамериканской конфедерации футбола, которая, по словам Лео, погрязла в коррупции.

«Арбитр ни разу не обращался к системе VAR (видеопомощи арбитрам), это невероятно. Когда мы нарушали правила, судья давал желтые карточки, совершившие фолы соперники их не получали. На этом Кубке Америки мы устали от глупых пенальти, а система VAR не использовалась.

Они не превосходили нас по игре. Мы не должны искать себе оправдания, но нужно проанализировать ситуацию, и я надеюсь, что КОНМЕБОЛ примет какие-нибудь меры. Такое ощущение, что Бразилия всем управляет», — заявлял капитан сборной Аргентины.

Судья матча в долгу не остался: Родди Самбрано Ольмедо не стал придавать значения словам звезды мирового футбола, сделав акцент на том, что падение игрока аргентинца в штрафной Бразилии хоть и было спорным, но в любом случае не тянуло на 100-процентный пенальти.

«Сейчас я могу сказать, что VAR мог бы обратить мое внимание на данный момент. Слова Месси? Он предан игре, у меня никогда не было проблем с ним. Я удивлен его словами после игры, но у каждого свое мнение», — цитировала арбитра Marca со ссылкой на Radio Super K-800.

Не обошел стороной критику капитана сборной Аргентины и лучший игрок турнира, бразилец Дани Алвес. Бывший партнер Лео по «Барселоне» объяснил громкие обвинения Месси разочарованием от непопадания в финал.

«Не согласен со словами Месси. Мы упорно работали, чтобы стать чемпионами, и трудились до седьмого пота. Понимаю, что Лионель расстроен, но я не согласен, что все было подстроено для победы Бразилии», — отметил футболист.

В адрес заговорившего о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола Месси куда жестче высказался наставник бразильской сборной Тите. Тренер, ставший первым рулевым, выигравшим Кубок Америки, Либертадорес и Судамерикана, посоветовал пятикратному обладателю «Золотого мяча» поучиться правильно относиться к поражениям.

«Тот, кого я считал экстраординарным, инопланетным, должен иметь немного больше уважения. Нужно понимать и принимать поражение. Будьте осторожны с тем, что говорите. Он поставил под большое сомнение свое величие. Мы против Аргентины играли чисто», — приводил слова специалиста ESPN.

Позже, в матче с Чили (2:1) Лео был удален за стычку с полузащитником соперника Гари Меделем, и в знак протеста попросту проигнорировал церемонию награждения.

Впоследствии Лионель принес свои извинения в отношении КОНМЕБОЛ. Соответствующее письмо от пятикратного обладателя «Золотого мяча» в комитет по этике организации направила Ассоциация футбола Аргентины (AFA). В заявлении говорилось, что обвинения в коррупции в организации были сделаны на фоне стрессовой ситуации и что Месси не имел в виду ни одного члена Южноамериканской конфедерации футбола, когда говорил это.

В контексте вынесенного наказания нельзя не упомянуть, что это не первая неприятность, произошедшая с Лионелем за последние дни. Так, неизвестный попытался напасть на форварда «Барселоны» и сборной Аргентины на Ибице, где футболист проводил до 31 июля отпуск вместе со своей семьей и друзьями.

На вечеринке Лео чуть-чуть не спровоцировал другой посетитель мероприятия — на выложенном в социальных сетях видео было заметно, как вмешательство охраны предотвращает разгорающийся конфликт.

К счастью, на этом инцидент был исчерпан — Месси вместе с супругой скрылись в здании ресторана.

В прошедшем сезоне Лионель Месси выигрывал в составе «Барселоны» чемпионат Испании и Кубок страны. Во всех турнирах он принял участие в 49 матчах, в которых отметился 51 голом и 21 результативной передачей.