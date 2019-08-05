Вошли в историю: «Сити» установил рекорд в Англии

«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии, одержав победу над «Ливерпулем» в серии пенальти. Болельщики команд устроили массовую драку в метро, «горожане» переписали историю английского футбола, а наставник «Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером из АПЛ, получившим желтую карточку. «Газета.Ru» — о том, как в Англии открыли сезон.

На лондонском стадионе «Уэмбли» открыли сезон английского футбола. В матче за Суперкубок Англии встретились чемпион и обладатель серебряных медалей национального первенства по итогам прошлого сезона — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были «горожане» — футболисты «Сити» реализовали все пять попыток, а вратарь Клаудио Браво отразил один удар. Как итог, в самом принципиальном противостоянии чемпионата Англии победа вновь осталась за манкунианцами.

В первом тайме подопечные Хосепа Гвардиолы сумели нейтрализовать высокий прессинг «красных», а сами отвечали острыми контратаками. На 12-й минуте встречи «горожане» получили право на штрафной, к атаке подключился украинский защитник «Сити» Александр Зинченко , сделавший скидку в штрафную на Бернарду Силву, а тот протолкнул мяч во вратарскую, где Рахим Стерлинг избавился от опеки Джордана Хендерсона и открыл счет в матче против своей бывшей команды.

По ходу второго отрезка игры «Ливерпуль» заметно добавил, однако основная опасность для команды исходила с фланга защитника мерсисайдцев Трента Александра-Арнольда, ярко проявившем себя в прошлом сезоне. Англичанин часто пропускал скоростных игроков «Сити» себе за спину, из-за чего у ворот «красных» регулярно возникали опасные моменты.

Наставник скаузеров Юрген Клопп впоследствии заменил Трента на Жоэля Матипа, после чего игра у «Ливерпуля» в обороне более-менее наладилась.

Несмотря на обилие голевых шансов «Сити», в атаке у «красных» получалось больше, чем в своей штрафной. Регулярная опасность для «горожан» исходила от Мохамеда Салаха , который несколько раз попал в штангу. С выходом Матипа на поле у «Ливерпуля» добавилось мощи при стандартах, и это дало свои плоды: на 77-й минуте Хендерсон подал угловой, Вирджил ван Дейк скинул мяч Матипу, а тот головой переправил мяч в ворота, сравняв счет.

Ни одна из команд доводить дело до серии послематчевых пенальти не хотела, потому в концовке игры моментов стало едва ли не больше, чем за весь второй тайм. В частности, Салах вышел один на один с голкипером, но защитник «горожан» Кайл Уолкер вынес мяч с линии вратарской. В конечном итоге дело все же дошло до пенальти, где блистал уже Браво. И если манкунианцы были точны во всех ударах, то единственную попытку скаузеров не смог реализовать Джорджиньо Вейналдум.

Таким образом, «Манчестер Сити» установил национальный рекорд, став первой английской командой в истории, которой удалось выиграть все внутренние трофеи за один календарный год — чемпионат Англии, Суперкубок и Кубок страны, а также Кубок английской лиги.

Что касается «красных», то «Ливерпуль» продолжил серию неудач на национальной арене. В последний раз скаузеры завоевывали трофей в Англии в далеком 2012 году, когда выиграли Кубок английской лиги. После этого команде ни разу не удалось отпраздновать успех на родине.

Гвардиола считает, что в матче обе команды показали хороший футбол, поэтому игра получилась яркой, особенно — для начала сезона.

«Это был невероятный финал с обеих сторон. Ни одна из команд не смогла доминировать в течение 90 минут. У нас были хорошие моменты, но в последние 15 минут мы были измотаны, и у соперника были шансы выиграть матч. Это хорошее испытание для обеих команд. Для игроков было важно понять, с чем они столкнутся в этом сезоне», — приводит слова испанского специалиста «Би-би-си».

Однако наставник «Ливерпуля» не разделил позитива своего коллеги относительно результата. Клопп выразил мнение, что его футболисты проиграли незаслуженно.

«Мы заслужили в этой игре минимум ничью. Я не могу быть разочарован сегодня, спасение Уолкера в конце игры решило исход матча. Сегодня наша игра была гораздо важнее победы. Мы знаем, что все еще можем играть в настоящий футбол. Мы могли бы настроиться лучше на первый тайм, но у нас тоже были моменты. Во втором тайме мы изменили некоторые вещи. В конце концов, нам не хватило немного удачи. Поздравляю «Сити», — сказал наставник «красных» после игры.

Одним из ключевых футболистов в победе «Манчестер Сити» стал бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне, пропустивший часть прошлого сезона из-за тяжелой травмы. Он согласился с точкой зрения, что не все игроки к матчу подошли в оптимальных кондициях, а также посетовал на предсезонные турниры, в рамках которых английские команды зачастую должны летать на другой континент.

«Это была очень жесткая игра. Вы могли наблюдать, что мы находимся в начале сезона. Обе команды физически не готовы. Некоторые ребята только вернулись два дня назад, другие тренировались две-три недели. Предсезонные сборы в этот период — более коммерческие, поэтому август будет важен», — уверен он.

Английский футбол в последние годы стал делом семейным, поэтому драки и стычки на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) происходят крайне редко, а свой пыл британские болельщики зачастую показывают в международных соревнованиях. Так или иначе, но перед матчем за Суперкубок болельщики «Сити» и «Ливерпуля» устроили массовую драку в лондонском метро. Как сообщает Mirror, потасовка между фанатами началась на платформе, а затем продолжилась в вагоне.

По итогам конфликта никто задержан не был, однако столичная полиция уже начала расследование инцидента.

Несмотря на статус товарищеского матча, в отдельных эпизодах было жарко и на поле. Так, Гвардиола стал первым тренером клуба АПЛ, получившим желтую карточку. По ходу игры главный тренер «горожан» выражал недовольство судейством и вел себя импульсивно, за что главный рефери на 41-й минуте выписал испанцу предупреждение.

Напомним, что сезон АПЛ стартует уже в ближайший уикенд. 9 августа новый сезон откроет матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити», а «Манчестер Сити» на следующий день в гостях сыграет против «Вест Хэм Юнайтед».