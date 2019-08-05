«Спартак» заявил Шюррле на матч с «Туном»

Новичок "Спартака" немецкий нападающий Андре Шюррле сможет сыграть в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским "Туном". При этом в заявку не попал другой новобранец швед Джордан Ларссон

Московский "Спартак" назвал имена футболистов, внесенных в заявку на матчи с "Туном". В их число не вошли Джордан Ларссон и голландец Гус Тил, контракт с которым еще не подписан. Кроме того, голландец уже заигран в еврокубках за "Алкмар". Заявлен парагваец Лоренсо Мельгарехо, будущее которого в "Спартаке" под вопросом.

Первый матч с "Туном" пройдет в Швейцарии 8 августа. Ответная встреча состоится в Мокве 15 августа.