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«Спартак» заявил Шюррле на матч с «Туном» 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: spartak.com
Новичок "Спартака" немецкий нападающий Андре Шюррле сможет сыграть в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским "Туном". При этом в заявку не попал другой новобранец швед Джордан Ларссон.
Московский "Спартак" назвал имена футболистов, внесенных в заявку на матчи с "Туном". В их число не вошли Джордан Ларссон и голландец Гус Тил, контракт с которым еще не подписан. Кроме того, голландец уже заигран в еврокубках за "Алкмар". Заявлен парагваец Лоренсо Мельгарехо, будущее которого в "Спартаке" под вопросом.
Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом. вратари — Антон Шитов, Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко; защитники — Самюэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов; полузащитники — Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Малькольм Баду, Михаил Игнатов, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Александр Ташаев; нападающие Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо, Эсекьель Понсе.
Первый матч с "Туном" пройдет в Швейцарии 8 августа. Ответная встреча состоится в Мокве 15 августа.
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Футбол , Резиуан Мирзов , Александр Ташаев , Андрей Ещенко , Илья Гапонов , Илья Кутепов , Александр Максименко , Георгий Джикия , Николай Рассказов , Аяз Гулиев , Джано Ананидзе , Джордан Ларссон , Антон Шитов , Павел Маслов , Георгий Мелкадзе , Артем Ребров , Зелимхан Бакаев , Александр Селихов , Михаил Игнатов , Роман Зобнин , Наиль Умяров , Спартак
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