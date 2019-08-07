Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» начал активные переговоры по трансферу Неймара 

Чемпионат.com + ещё 5 4 часа назад
Фото: LoginCasino.com
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Реале», сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своём «твиттере».
Согласно информации источника, «Королевский клуб» вступил в активные переговоры с парижанами по трансферу бразильца. Если чемпион Франции будет готов вести диалог о переходе 27-летнего нападающего, то игрок уже в ближайшее время станет игроком «сливочных».
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.
Чемпионат.com: последние новости
Команда Кокорина и Мамаева сыграет с белгородским «Салютом» в колонии «Краснодар» — «Порту»: составы команд на первый матч квалификации Лиги чемпионов Задержан фанат «Зенита», который нанёс травму сотруднику ОМОНа
Футбол , Хосе Альварес , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Краснодар» проиграл в дебютном матче ЛЧ
Россиянки вышли в 1/4 финала молодежного ЧЕ
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов3
Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами
СКА обыграл «Локомотив» на турнире в Сочи
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение