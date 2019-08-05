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«Оренбург» потерпел четвертое поражение в чемпионате 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: akhmatgrozny/Twitter
Четвертый тур российской премьер-лиги завершился матчем в Грозном, где "Ахмат" принимал "Оренбург". Хозяева добились победы с результатом 2:1.
Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, но мячей забито не было Все голы состоялись после перерыва. Уже на 49 минуте нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг сбросил мяч Евгению Харину, и тот с близкого расстояния поразил ворота южноуральцев.
"Оренбург" ответил голом-красавцем Джордже Деспотопича. Нападающий пробил в падении через себя без шансов для Евгения Городова. Но радость оренбуржцев оказалась недолгой. Ошибся на выходе их вратарь Александр Довбня, и вышедший на замену Одисе Роши отправил мяч в опустевшие ворота.
"Ахмат", в рядах которого дебютировал бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков, довел матч до победы 2:1. Грозненцы набрали 6 очков и переместились на девятое место. "Оренбург" потерпел четвертое поражение в четырех встречах и замыкает турнирную таблицу.
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Футбол , Аблай Мбенг , Денис Глушаков , Евгений Городов , Александр Довбня , Спартак
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