«Оренбург» потерпел четвертое поражение в чемпионате

Четвертый тур российской премьер-лиги завершился матчем в Грозном, где "Ахмат" принимал "Оренбург". Хозяева добились победы с результатом 2:1.

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, но мячей забито не было Все голы состоялись после перерыва. Уже на 49 минуте нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг сбросил мяч Евгению Харину, и тот с близкого расстояния поразил ворота южноуральцев.

"Оренбург" ответил голом-красавцем Джордже Деспотопича. Нападающий пробил в падении через себя без шансов для Евгения Городова . Но радость оренбуржцев оказалась недолгой. Ошибся на выходе их вратарь Александр Довбня , и вышедший на замену Одисе Роши отправил мяч в опустевшие ворота.