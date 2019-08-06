Капитан «Арсенала» Косельни определился с клубом

Капитан английского "Арсенала" Лоран Косельни продолжит карьеру в французском "Бордо", утверждает The Telegraph.

Сообщается, что предложение "жирондинцев" по игроку составило €5 млн О том, что 33-летний защитник намерен покинуть стан "канониров" стало известно этим летом. Футболист хотел продолжить карьеру на родине, в связи с чем отказался отправляться с лондонцами на предсезонный сбор.

На данный момент личный договор игрок с "Бордо" уже согласован.

Соглашение Косельни с "Арсеналом" истекает летом 2020 года. В минувшем сезоне он сыграл в 31 матче на клубном уровне, став автором трех голов.

Ранее сообщалось, что защитник "Арсенала" договорился о переходе сразу в два клуба.