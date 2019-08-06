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Поддельные билеты на футбол обернутся 200-тысячным штрафом 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
В России установили ответственность за незаконную продажу билетов на чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года и их подделку. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 6 августа.
Штраф за незаконную продажу будет рассчитываться исходя из стоимости билетов. Для граждан сумма составит от 20-кратной до 25-кратной стоимости, но не меньше 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 25-кратной до 30-кратной стоимости, но минимум 150 тысяч рублей.
За продажу поддельных билетов или документов, дающих право на их получение, например, паспортов болельщика, штраф для граждан составит от 50 до 70 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 150 до 200 тысяч.
Такой же подход использовали, когда проводили в России чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, и он показал свою эффективность, считают в Правительстве.
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