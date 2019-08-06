Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший одноклубник Роналду вспомнил о «сумасшедших» привычках футболиста 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вспомнил, как ходил в гости к нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит The Sun.
Эвра рассказал, как однажды Роналду пригласил его на обед.
«На столе были только салаты и курица. Мы только тренировались. Он сказал, что приглашает меня на обед, но в итоге это была просто еще одна тренировка», — заявил он.
По словам бывшего футболиста, он больше никогда не пойдет в гости к португальцу, потому что тот сумасшедший.
В июле этого года 38-летний Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры. Футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2014 год, Роналду — с 2003-го по 2009-й. Будучи одноклубниками они три раза становились чемпионами Англии и один раз выигрывали Лигу чемпионов.
В июле 2018 года португалец прошел медицинское обследование в «Ювентусе», которое показало, что текущее физическое состояние нападающего можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека. По словам врача МЮ Мика Клегга, секрет успеха футболиста в правильных тренировках, правильном питании и правильном отдыхе.
Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
Последние новости
ВМФ России получит «опасную матрешку» Названа возможная причина взрыва на складе боеприпасов Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими»
Комментарии
Футбол , Владимир Стогниенко , Криштиану Роналду , Патрис Эвра , Манчестер Юнайтед , Рамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Головкин и Деревянченко поборются за титул чемпиона IBF
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Кузнецова с победы стартовала на турнире в Торонто1
Шарапова прокомментировала свое поражение3
«МЮ» готов купить у «Тоттенхэма» Эриксена
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение