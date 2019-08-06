Роналду одобрил трансфер Икарди

Форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в стане "бьянконери" игрока миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, 34-летний португалец уверен, что станет идеальным партнером по атаке для 26-летнего аргентинца.

Однако трансферу мешает Пауло Дибала, который входит в зону интересов сразу нескольких европейских клубов, в том числе английского "Манчестер Юнайтед" и французского "Пари Сен-Жермен".

На Икарди претендовали римская "Рома" и неаполитанский "Наполи", однако футболист отклонил предложения клубов, так как хочет выступать в "Юве". В то же время руководство "Интера" не поддерживает поведение нападающего и намерено оставить его вне поля вплоть до истечения контракта.

Соглашение Икарди с миланской командой истекает 30 июня 2021 года.