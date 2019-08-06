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Роналду одобрил трансфер Икарди 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в стане "бьянконери" игрока миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как информирует источник, 34-летний португалец уверен, что станет идеальным партнером по атаке для 26-летнего аргентинца.
Однако трансферу мешает Пауло Дибала, который входит в зону интересов сразу нескольких европейских клубов, в том числе английского "Манчестер Юнайтед" и французского "Пари Сен-Жермен".
На Икарди претендовали римская "Рома" и неаполитанский "Наполи", однако футболист отклонил предложения клубов, так как хочет выступать в "Юве". В то же время руководство "Интера" не поддерживает поведение нападающего и намерено оставить его вне поля вплоть до истечения контракта.
Соглашение Икарди с миланской командой истекает 30 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Артуро Видаль не против покинуть "Барселону" ради "Интера".
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Футбол , Артуро Видаль , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед
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