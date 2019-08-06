Нападающий московского "Локомотива" Антонио Эдер успешно перенес операцию на пястной кости, сообщает официальный сайт "железнодорожников".
Источник утверждает, что футболиста выпишут из больницы РЖД уже 7 августа, после чего сразу приступит к реабилитации.
"Эдер будет тренироваться в специальном отрезе, а через три недели уже должен вернуться на поле", — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.
Другой травмированный игрок "Локо" Дмитрий Живоглядов уже приступил к тренировкам в общей группе.
Ранее Александр Гацкан поделился впечатлениями от игры с "Локомотивом".