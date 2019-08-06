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Нападающий «Локомотива» Эдер перенес операцию 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского "Локомотива" Антонио Эдер успешно перенес операцию на пястной кости, сообщает официальный сайт "железнодорожников".
Источник утверждает, что футболиста выпишут из больницы РЖД уже 7 августа, после чего сразу приступит к реабилитации.
"Эдер будет тренироваться в специальном отрезе, а через три недели уже должен вернуться на поле", — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.
Другой травмированный игрок "Локо" Дмитрий Живоглядов уже приступил к тренировкам в общей группе.
Ранее Александр Гацкан поделился впечатлениями от игры с "Локомотивом".
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Футбол , Дмитрий Живоглядов , Александр Гацкан , Антонио Эдер , Локомотив , РЖД
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